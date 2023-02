(Divulgação Copel)

Mais de 100 equipes da Copel permanecem em campo para recompor a rede de energia na região Oeste do Paraná, afetada por um forte temporal na madrugada deste domingo (26). Até as 15 horas, 28,4 mil unidades consumidoras estavam sem energia elétrica.

O número já é menor que o verificado por volta das 11 hs, quando mais de 50 mil unidades consumidoras estavam sem energia. No auge do temporal, esse número chegou a 90 mil clientes. Este foi o pior evento climático na região este ano.

A forte ventania atingiu, principalmente, a região das cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Medianeira, Realeza, Toledo, Laranjeiras do Sul e Marechal Cândido Rondon. A Copel já aumentou para 46 o número de equipes que estão se deslocando de outras regiões para apoiar nos trabalhos. Ao todo, os profissionais de campo têm 1.350 serviços pela frente.

As cidades com mais unidades consumidoras desligadas são Planalto, com 3,3 mil clientes sem luz, Capanema, com 2,2 mil clientes desligados, Lindoeste, com 2 mil clientes sem energia, e Santa Lúcia, com 1,8 mil unidades consumidoras desligadas.