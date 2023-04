Franklin de Freitas

Equipes da Copel fizeram nesta terça-feira (11), na R. República Argentina, em Curitiba, a regularização de fiação telefônica. Os eletricistas fizeram os trabalhos a partir da esquina das ruas Samuel Cezar e Marques do Paraná.



A regularização foi feita em aproximadamente 150 postes, em dois trechos: cerca de 300 metros entre a Travessa Rafael Greca e a Rua Dom Pedro I, e quase quatro quilômetros entre a Rua Mato Grosso e o Terminal do Portão.



A prioridade foi a retirada do cabeamento ocioso e a eliminação da fiação solta. A Copel só intervém em fios de operadoras já notificadas e que não cumpriram com a regularização solicitada.