Luis Pedruco

Coral do Palácio Avenida, O Grande Circo Místico e show de projeção mapeada na arquitetura do Sesc Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura Municipal. As estreias do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 desta semana serão marcadas pela estreia de grandes espetáculos gratuitos. As novidades se somam a outras atrações como os carrosséis, roda-gigante, Caminho de Luz que seguem no calendário natalino.

Nesta segunda-feira (5/12), às 19h30, tem início nas Ruínas de São Francisco, no Largo da Ordem, O Grande Circo Místico. Encenado pela Cia. Projeto Broadway, o espetáculo conta a história de uma dinastia circense e será apresentado até quinta-feira (8/12), sempre no mesmo horário.

O Grande Circo Místico tem um relicário de canções assinadas por Edu Lobo e Chico Buarque, misturadas com a magia do circo. O espetáculo leva ao público a potência da música brasileira e encanta as pessoas pela arte. O espetáculo tem apoio da Fundação Cultural de Curitiba.

Sesc Paço da Liberdade

Na terça-feira (6/12), às 19h30, o lado lúdico do Natal toma conta da arquitetura do Sesc Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, no Centro. No histórico edifício, atualmente ocupado pelo Centro Cultural Sesc, uma experiência artística e sensorial inesquecível: imagens de alta qualidade, projetadas na fachada, mostrarão temas natalinos em um lindo espetáculo de luzes e música.

O show de projeção mapeada no Paço Municipal acontecerá até quinta-feira (8/12), sempre às 19h30.

Também na quinta-feira (8/12), às 18h30, nas sacadas do prédio histórico da Defensoria Pública, atrás da Catedral Metropolitana de Curitiba, acontecerá uma apresentação de cantatas com personagens caracterizados. A apresentação terá uma sessão também no dia 15/12, no mesmo horário.

Coral do Palácio Avenida

E na sexta-feira (9/12), o público volta a tomar conta do calçadão da Rua de Novembro para assistir presencialmente as apresentações do Coral Bradesco do Palácio Avenida, um dos eventos natalinos mais tradicionais do país.

Após dois anos em formato on-line devido à pandemia, a 32ª edição terá um coral formado por 100 crianças e adolescentes de Casas Lares que soltarão a voz no espetáculo “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”.

O Coral do Palácio Avenida fará neste Natal de Curitiba três apresentações também no sábado e domingo (10 e 11/12), sempre a partir das 20h.

Antes ou depois de assistir ao coral do Palácio Avenida, o público ainda poderá apreciar a bela decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro, que se espalha por todo o famoso calçadão do Centro de Curitiba.

Atrações desta segunda-feira (5/12) no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022

6h - Presépio no Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831, Umbará) 10h - Feira Especial de Natal da Praça Osório (Pç. Gen. Osório, 100, Centro) 10h - Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, Centro) 14h - Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá (Parque Tanguá,Taboão) 14h - Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370, Centro) 19h30 - Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5.962, Umbará) 19h - Árvore de Natal Centro Cívico (Avenida Cândido de Abreu, 817, Centro Cívico) 19h - Árvore do lago no Parque Barigui com patrocínio do ParkShoppingBarigui (Av. Cândido Hartmann, S/N, Bigorrilho) 19h - Árvore de Natal da Rotatória do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, 2.355, Bigorrilho) 19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (calçadão da XV de Novembro, Centro) 19h - Jardim dos Sonhos Ademicon no Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350) 19h - Decoração da bola de Natal do Clube Athletico Paranaense na Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, 3,020, Água Verde) 19h30 - Natal Família Madalosso - Encantando Santa Felicidade ( Avenida Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade) 19h30 – O Grande Circo Místico, Ruínas de São Francisco (Av. Jaime Reis, 215, São Francisco)*

*estreia