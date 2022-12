Divulgação/Sesp

Com a chegada da temporada, o Corpo de Bombeiras orienta as famílias que vão passar o verão no litoral paranaense para os cuidados que devem ser tomados para garantir a segurança das crianças.

A principal medida é identificar os pequenos com pulseirinhas ao chegarem na praia ou em locais de grande movimentação. O acessório auxilia na localização dos responsáveis, já que nela constam informações como nome da criança, telefone de contato dos responsáveis e o posto de guarda-vidas no qual a família está próxima.

As pulseirinhas podem ser retiradas em qualquer posto de guarda-vidas do Litoral. Elas são feitas de material à prova d’água, que permitem o uso dentro do mar.

“Para ter um verão tranquilo e seguro é importante que os pais fiquem atentos às crianças, seja na areia ou no mar. O Corpo de Bombeiros está aqui para fazer um serviço também de prevenção. O uso da pulseirinha é fundamental para que haja segurança e tranquilidade durante a temporada”, afirma a capitã Thayane Gracielle Batista de Lima.

Na temporada passada, 650 crianças que não utilizavam a pulseira de identificação tiveram que ser encaminhadas ao posto de guarda-vidas para localização dos responsáveis.

O Corpo de Bombeiros reforça, ainda, que os pais devem ensinar seus filhos a procurar o guarda-vidas caso se sinta perdida, identificando o profissional através da farda.