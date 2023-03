(Reprodução PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontraram o corpo de Sandro Mendonça Lopes, enterrado no quintal de uma casa. O suspeito foi preso em flagrante por homicídio e por ocultação de cadáver. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira, 1º de março, em Matinhos, no Litoral do Estado.

