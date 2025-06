Estudante do Paraná que morreu no Canadá durante intercâmbio (Redes Sociais)

O corpo do estudante Victor Gabriel Camargo, de 16 anos, morto durante um intercâmbio no Canadá, chegou ao Paraná nesta manhã de sábado, 28 de junho. Ele morreu afogado em um rio no último dia 16 de junho.

Um avião da Casa Militar do Governo do Paraná realizou o translado do corpo de Guarulhos até Toledo, no Oeste do Paraná, na mesma região onde fica Jesuítas, município de onde Victor Gabriel Camargo saiu, Segundo as informações, o avião fez o pouso às 16h20.

O corpo de Victor foi levado para ser velado no Centro Comunitário de Carajá, distrito de Jesuítas, cidade onde o jovem morava. Conforme as informações do SEED-PR, o corpo de Victor foi sepultado no final da tarde deste sábado.

Corpo de estudante chegou pela manhã ao Brasil

A Secretaria de Estado de Educação do Paraná (Seed-PR) informou que o corpo do estudante chegou pela manhã ao Brasil. O pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi por volta das 10h40.

Após os trâmite legais, ele foi liberado para ser trazido para o Paraná. O estudante morreu há 11 dias e a liberação do corpo foi concluída apenas na última segunda, 23 de junho.

A morte do estudante

Victor era aluno da rede estadual de ensino e estava no Canadá participante do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, promovido pelo governo do estado.

Ele desapareceu no dia 16 de junho, após entrar em um rio na cidade de Nackawic, no distrito de New Brunswick, onde vivia com a família anfitriã. A morte por afogamento foi confirmada pela Seed no dia 17.

A Seed reforçou que segue prestando apoio à família de Victor, com orientações e informações sobre o processo de translado do corpo.