Divulgação

As inscrições para a segunda etapa do Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2025 abrem nesta segunda-feira (30), às 20h, de forma gratuita.

A prova, organizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), será realizada no dia 13 de julho, com largada no Bosque do Trabalhador (CIC), e oferece percursos de 5 km e 10 km, abertos a corredores a partir de 18 anos e pessoas com deficiência em diversas categorias.

Para atender a alta procura, um segundo lote de inscrições será aberto na terça-feira (1/7), também às 20h.

Circuito Curitiba Corridas de Rua 2025

2ª Etapa – Bosque do Trabalhador – 13 de julho

Corrida entre Parques – Museu do Olho ao Parque Barigui – 17 de agosto

3ª Etapa – local a definir – 21 de setembro

4ª Etapa – local a definir – 13 de outubro

Serviço

2ª Etapa do Circuito Corridas de Rua

Data: 13/7

Local: Bosque do Trabalhador (Rua Manoel Waldomiro de Macedo s/n – CIC)

Inscrições: 30/6 (segunda -feira), às 20h, primeiro lote; 1/7 (terça -feira), às 20h, segundo lote