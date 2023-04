Uma prova inédita, a primeira Corrida do Porto reuniu mais de mil atletas, em quatro diferentes modalidades. Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Na manhã deste domingo (16), apesar da chuva, a movimentação foi intensa não de carga, mas de pessoas, no cais do Porto de Paranaguá. Uma prova inédita, a primeira Corrida do Porto reuniu mais de mil atletas, em quatro diferentes modalidades. Corridas de 5 e 10 quilômetros, caminhada e circuito infantil envolveram portuários, familiares e atletas da região e de todo o Estado e também de estados vizinhos.

A atividade esportiva faz parte das comemorações do aniversário de 88 anos do Porto de Paranaguá, completos no último mês de março. Esta, que já é uma das maiores provas do litoral paranaense, além de promover a saúde e estreitar a relação da Portos do Paraná com a comunidade, também tem caráter beneficente.

“Está sendo um dia muito diferente aqui para a comunidade. É a verdadeira e tão importante integração do porto com a cidade”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Para o executivo, que também participou da prova com a esposa e os dois filhos, poder proporcionar às famílias essa experiência também foi muito gratificante. “Está sendo um dia lindo, no qual estamos vendo pessoas que trabalham no dia-a-dia conosco correndo; filhos que puderam ver de perto onde os pais trabalham; e quem nunca teve a chance de entrar na faixa de cais hoje teve essa oportunidade”, completa.

O valor arrecadado com as inscrições foi revertido em cestas básicas que agora serão entregues a instituições do Litoral paranaense. No total, foram mais de 14 toneladas de alimentos nessa ação que também foi solidária.

“A corrida foi um sucesso. Muita gente participando. Esse povo todo que chegou até o Litoral do Estado, de outras cidades, veio até Paranaguá e movimentaram o comércio local”, afirma o diretor empresarial André Pioli, lembrando que os participantes se hospedaram nos hotéis e se alimentaram nos restaurantes da cidade.

“É o desenvolvimento do turismo através dos eventos que o Porto, na relação com a cidade, promove. Isso é desenvolvimento, geração de emprego e renda. A comunidade local só ganha com esses eventos”, completa.

CIRCUITO – A largada e a chega foram na arena especialmente montada em frente à sede administrativa da Portos do Paraná, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161. O espaço foi aberto às 6h30 e às 7h teve aquecimento com educadoras físicas.

Representante o time da própria empresa Pública, entre muitos outros portuários, estavam os corredores Karen Rodrigues, da Diretoria de Operações, e Normando Marcondes, da Diretoria de Engenharia e Manutenção.

“É um evento que não me fez pensar duas vezes, antes de me inscrever. Eu que estou acostumada a passar com a viatura pelo cais, hoje passei correndo. É bem diferente; a vista é outra”, diz a técnica portuária.

“Eu fiquei muito feliz. Encontrei todo mundo e me diverti. Nunca vi tanta gente na faixa portuária igual teve hoje. Foi muito legal ver essa galera toda aqui”, completou o engenheiro da Portos do Paraná.

ATLETAS – A largada da corrida foi pontualmente às 8h. Assim que os corredores saíram, a organização já autorizou o início da caminhada. Da arena, os atletas seguiram pela avenida portuária e de lá acessaram o cais do Porto de Paranaguá. Nesse trajeto puderam correr lado a lado com os navios.

Bruna Basso Fonseca, de 32 anos, é atleta de Curitiba e uma das participantes de destaque na prova. Apesar de treinar apenas há dois anos, é acostumada com alta performance em corridas em montanhas. Ela que, inclusive, está no circuito da Skyrunning, fez questão de participar desse trajeto inusitado no cais.

“Achei incrível a prova e foi por isso que não pude deixar de participar. Mesmo estando mais envolvida em corridas de montanhas, quando fui convidada, vim. Estar aqui e poder, inclusive, ajudar famílias do Litoral, é muito bom”, diz a atleta.

Durante a prova, as operações que requerem trânsito de caminhões foram paralisadas para a segurança dos participantes. Tudo ocorreu de maneira muito organizada. A satisfação foi completa: do sonho de ver navios até concluir a prova inédita.

Eduardo Rocha, de 46 anos, corre há 12 anos. Ele é especialista em reconhecimento de percurso para ajudar outros corredores, atletas, a criarem as estratégias para as provas. Faz questão de participar de todas as corridas que consegue.

“Essa aqui é especial por ser a primeira dentro do cais do porto. O fato da primeira no Brasil, ser aqui no Paraná é muito legal”, diz Edu.

Uma das vencedoras da prova de hoje (16), no circuito de corrida de 5 quilômetros, foi Iracema da Silva Mendes, nascida em Paranaguá e moradora da Ilha do Teixeira. O treinador dela é o próprio marido, que ficou o tempo todo na torcida.

“Ele que me ensinou a correr. Fui a primeira mulher a chegar. Eu nunca tinha vindo correr aqui. Eu só tenho a agradecer à organização”, diz ela, afirmando que certamente viria se a corrida, a partir de agora, fosse realizada todo ano.

A Portos do Paraná contou com Global Vita Esportes e Associação Pró-Correr na organização da Corrida. No apoio, a empresa pública contou com DNIT, Receita Federal, D.E.R, RUMO, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal de Paranaguá.