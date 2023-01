Hully Paiva/SMCS

Motoristas que forem passar pelos bairros Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira e Seminário neste domingo (29/1) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito ocasionadas pela prova Batel Run. A corrida com modalidades de 5km e 10km começa às 6h30 da manhã, na Praça da Espanha, e deve reunir cerca de 2 mil participantes.

Da praça, os participantes seguirão pela Alameda Dr. Carlos de Carvalho, Rua Alferes Ângelo Sampaio, Avenida do Batel, Rua Deputado Antonio Baby, Avenida Sete de Setembro, Rua Gen. Mario Tourinho, Rua Vicente Machado, Rua Euclides da Cunha, Alameda Dr. Carlos de Carvalho, Rua Gen. Mario Tourinho, Rua Martim Afonso, Alameda Presidente Taunay, Alameda Dr. Carlos de Carvalho, até a chegada na Rua Fernando Simas. A modalidade de 5km também inclui uma passagem pela Rua Des. Costa Carvalho.

Todo o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Monitores e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização.