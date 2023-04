Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Após o sucesso da primeira corrida Vaticano realizada em janeiro pela Top40 Eventos, a prova ganha agora um circuito e será disputada em 4 municípios da capital paranaense.

A Top40 Eventos, dirigida pelo educador físico, Lucas Schlichta e o grupo Vaticano, empresa líder no segmento funerário, firmaram uma nova parceria e estão juntos novamente onde lançam o circuito Intermunicipal de Corrida de Rua em 2023.

A ideia nasceu por meio da Top40 Eventos e do Vaticano após o sucesso da primeira corrida solidária realizada no mês de janeiro deste ano. O evento teve sua edição com largada e chegada dentro do Cemitério Vaticano, localizado em Almirante Tamandaré – Paraná, algo inédito no mundo e presenteou 10 famílias de recicladores do município, cada uma com um carrinho novo para realizar as coletas diárias de recicláveis.

No total foram mais de 500 participantes, onde os primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro.

O circuito intermunicipal Vaticano, vai acontecer em 4 cidades do Paraná: Pinhais, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Almirante Tamandaré. A corrida vai manter o mesmo ideal de ser solidária. Em cada etapa serão presenteadas duas famílias com carrinhos de reciclagem, e em Pinhais será doado uma quantidade de ração para os pets que estão em abrigos para cães.

Os atletas que completarem o circuito e vencerem as 4 etapas terão premiação em dinheiro. A prova também vai premiar as categorias com troféus e medalhas. Todos receberão uma medalha de participação em forma de uma mandala e cada etapa realizada ganharão uma peça, até completar a medalha em quatro partes.

Para saber mais sobre o evento e fazer inscrição acesse: https://portalvaticano.com.br/lp/circuito-solidario-vaticano-de-corrida-de-rua/