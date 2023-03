Curitiba vacina nascidos até 1958 nesta semana (Hully Paiva/SMCS)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a convocação para vacina bivalente anticovid a todos os nascidos até 1958, a partir desta terça-feira (14). Com esse chamamento, ficam contempladas todas as pessoas com 65 anos ou mais, além daquelas que completarão essa idade no decorrer de 2023.



O novo chamamento inclui mais 79.936 idosos entre 65 e 69 anos. Já haviam sido convocados anteriormente 138.554 idosos com 70 anos ou mais, mas apenas 22.168 compareceram até o momento, o equivalente a 16% do total.



“A Covid-19 ainda mata, em média, uma pessoa por dia em Curitiba, o que é muito preocupante. Normalmente, o perfil é de pessoa idosa e com comorbidade. Por isso, a importância desse público receber o reforço”, alerta a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.



A vacina estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.



A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.



Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar.



Boletim Paraná — A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) divulgou nesta segunda-feira (13) o boletim semanal da Covid-19 ontem. São 3.093 novos casos e 14 óbitos confirmados.



O total de casos passou para 2.909.459 casos e 45.784 mortes. Desde a semana passada os boletins da Sesa passaram a ser semanais.