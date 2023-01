Número de pacientes em UTIs era de nove até ontem, na Capital (Guilherme Wille-SMCS)

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 4/1 a 10/1) 1.499 novos casos da doença – uma média de 214 por dia.

No mesmo período, foram divulgadas 23 mortes por Covid-19, em média, três por dia. As vítimas são dez homens e 13 mulheres. Do total, 19 tinham mais de 64 anos; 21 apresentavam comorbidades.

Em relação ao último boletim, divulgado no dia 4 de janeiro, a média de casos novos praticamente caiu pela metade. Eram 413 no informe anterior. Já as mortes, subiram. Na semana passada haviam sido 17 em sete dias.



Ainda não é alarmante, mas os casos de internamentos também subiram. Ontem, haviam nove pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 19 pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.



No boletim da semana passada eram cinco pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 14 pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.

A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.



Ativos

Até terça-feira, a cidade tinha 2.156 casos ativos, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Na semana passada eram 3.298.

Com os novos casos confirmados, 579.091 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 568.298 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Até o momento, foram contabilizados 8.637 óbitos pela doença na cidade desde o início da pandemia.

Paraná

O boletim estadual de ontem trouxe mais 1.531 casos e 15 óbitos por Covid no Paraná. O total foi para 2.879.034 casos confirmados e 45.591 mortes pela doença.