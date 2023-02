Foto: Divulgação SESA/SIATE

Uma criança de apenas 2 anos morreu no início da noite deste sábado (4) após se afogar em uma represa em Jardim Alegre, na região do Vale do Ivaí, no Norte do Paraná.

Heitor Emanuel Fiori Bastos Pires era filho dos proprietários do Pesqueiro Raiz da Pesca, local onde aconteceu a tragédia.

Segundo informações dos bombeiros, ele caiu na represa quando brincava nas margens e quando os familiares perceberam a queda era tarde de mais. A criança faleceu antes de receber atendimento médico.