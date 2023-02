Foto: Divulgação/ BPMOA

Uma criança de apenas dois anos de idade foi vítima de intoxicação por querosene neste sábado (25 de fevereiro), em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Por conta da gravidade da situação, uma aeronave do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionada para fazer a remoção aeromédica da vítima.

Segundo informações do BPMOA, a menina foi atendida e estabilizada pela equipe médica do Falcão 04 e em seguida transportada com a aeronave até o heliponto do Parque Barigui, de onde seguiu com a ambulância até o Hospital Evangélico.