A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba convoca, a partir desta quarta-feira (22/3), todas as crianças com 5 anos completos ou mais para receberem o 1º reforço da vacina anticovid.

Com esse novo chamamento, que contempla 70 mil crianças, Curitiba conclui a convocação para reforço do público de 5 a 11 anos, conforme nova determinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Todos com 12 anos completos ou mais já haviam sido convocados anteriormente para a realização de reforço. Na última semana, também já haviam sido convocados todos os nascidos até 2013.

Com esse reforço, o público convocado ficará com três doses da vacina anticovid no total. Para essa nova dose deste grupo, será utilizada a vacina Pfizer Pediátrica, tampa de cor laranja – disponível e indicada para essa faixa etária no momento.

O chamamento deste reforço acontece a partir de quarta-feira (22/3), pois na segunda-feira (20/3) Curitiba amplia a vacinação bivalente para pessoas com 60 anos ou mais, um novo público de mais 95 mil pessoas.

A vacina para as crianças estará disponível em 106 unidades de saúde em Curitiba, a partir de quarta-feira (22/3). Os pontos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. A lista completa ficará disponível no site Imuniza Já Curitiba.

Aqueles que não puderem comparecer na data da convocação, devem procurar um ponto de vacinação assim que possível para colocar a situação vacinal da criança em dia.

Além de se enquadrar nos critérios de idade, para receber o 1º reforço os convocados devem ter recebido a 2ª dose há 120 dias ou mais. O público convocado para o reforço receberá uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba.

“É importante que os pais e responsáveis levem novamente as crianças para receber esse reforço e manter a proteção dos nossos curitibinhas”, orientou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Orientações para receber a vacina

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.