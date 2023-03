Divulgação/Sistema Positivo de Ensino

No dia 29 de março, a ensolarada Salvador e a fria Curitiba comemoram aniversário juntas. Enquanto a capital baiana completa 474 anos, a paranaense chega a seus 330 anos em 2023. A mais de 2,3 mil km de distância uma da outra, essas duas cidades importantes e históricas dividem pouco, além da data de fundação. Por isso, estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Augusto Comte, de Salvador, e do Colégio Positivo – Água Verde, de Curitiba, participam este ano de um intercâmbio cultural para aprender um pouco mais sobre as aniversariantes.

Depois de terem uma introdução à história das cidades, sua localização, clima, características culturais, monumentos históricos e curiosidades, as crianças poderão trocar postais com seus novos amigos. Os curitibanos tiveram uma aula de culinária em que aprenderam a preparar a cocada, doce típico baiano. Ao mesmo tempo, os soteropolitanos puderam conhecer algumas expressões idiomáticas que só são usadas em Curitiba.

Para a diretora do Colégio Augusto Comte, Itana Aquino, o projeto é uma forma de aproximar duas realidades que podem ser muito diferentes no dia a dia. “Sabemos que o Sul e o Nordeste têm entre si, além da distância geográfica, uma infinidade de diferenças. No entanto, Curitiba e Salvador foram e são fundamentais para a história do Brasil e para a construção do que conhecemos hoje como identidade nacional. Queremos demonstrar que somos mais que as diferenças que nos separam”, afirma.

Por sua vez, a coordenadora do Ensino Fundamental – Anos Iniciais do Colégio Positivo – Água Verde, Simone Kleina Machado, considera que essa é uma oportunidade para que os estudantes ampliem seus horizontes sem sair da sala de aula. “Conhecer outras culturas e outros lugares é fundamental para que nossas crianças entendam que o mundo é muito maior do que as fronteiras físicas que conseguem enxergar. Esse intercâmbio é uma chance única para que eles saibam que há vivências diferentes daquelas que eles experimentam”, ressalta.

Idealizado com o objetivo de promover o diálogo entre estudantes de diferentes partes do país, o projeto se encerra na quarta-feira (29), dia do aniversário das duas capitais, com um bate papo on-line entre as duas turmas. A diretora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Milena Fiuza, explica que, mais que apenas colocar professores falando sobre cada uma das cidades, a ideia permite que as próprias crianças compartilhem sua visão de mundo com amigos de tão longe. “Com essa interação, conseguimos colocar os pequenos como protagonistas do próprio aprendizado, construindo novos conhecimentos e ensinando um pouco do que sabem, também”, comemora.