Outono chegando e com ele, as variações de temperatura, as aglomerações em ambientes fechados e as infecções virais, especialmente em crianças. Esse é um problema comum, onde nossos pequenos estão particularmente suscetíveis a infecções respiratórias pelo contato próximo com outras crianças, compartilhamento de brinquedos, materiais escolares e outras superfícies.

Além disso, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento e, portanto, é menos capaz de combater as infecções. Neste artigo, vamos discutir mais sobre as infecções virais em crianças durante o outono, bem como as medidas que pais e cuidadores podem tomar para tentar prevenir.

De acordo com a otorrino particular, Dra. Milene Bissoli, as infecções respiratórias sempre tiveram um pico no outono, que começa no final de março e vai até o mês de maio. Ela ainda detalha que crianças – entre 1 a 4 anos -, terão de 10 a 15 resfriados no ano e, geralmente, concentradas entre abril e setembro.

Então, aquela sensação de que a criança saiu de um resfriado e entrou em outro ou que ela está constantemente resfriada, muitas vezes é real.

Como fazer para prevenir?

Dra. Milene relata que é fazer o básico. Uma boa higiene das mãos e passar álcool gel quando estiver fora de casa. Mas é sabido que em uma criança pequena é mais difícil.

Então, higienizar os brinquedos e na escola, orientar. Quem é diretor de escola ou professor, a indicação é manter a janela aberta, mesmo se estiver um pouco mais frio.

O que os pais podem fazer? A otorrinolaringologista considera fundamental uma boa alimentação com frutas e muita água. Um sono adequado também garante um desempenho melhor das funções fisiológicas.

Para as mamães que amamentam, esta é uma prática importante para a saúde dos bebês, especialmente nos primeiros meses de vida. Além de fornecer os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, o leite materno também transmite anticorpos que ajudam a proteger contra infecções.

Além disso, a amamentação também é benéfica para a saúde da mãe, ajudando a reduzir o risco de câncer de mama e outras doenças. As mamães que amamentam devem ser encorajadas e apoiadas a continuar essa prática pelo maior tempo possível.

Conclusão

As infecções virais são um problema comum no outono, especialmente em crianças que frequentam escolas e creches. Medidas simples de higiene, como lavar as mãos com frequência, podem ajudar a prevenir a disseminação de infecções respiratórias.

Além disso, garantir uma alimentação saudável e equilibrada, um sono adequado e a amamentação pelo maior período possível, também podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças do seu filho.

É importante que pais, cuidadores e profissionais de saúde estejam cientes dos sintomas das infecções virais e tomem medidas adequadas para prevenção e tratamento. Com cuidado e atenção adequados, podemos ajudar a proteger as crianças e garantir que elas continuem a crescer e se desenvolver de maneira saudável.