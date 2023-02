Marcelo Camargo/ABr

A Arquidiocese de Curitiba lança nesta quarta-feira (22) a Campanha da Fraternidade 2023 (CF 2023), às 10h, no Salão Nobre da Cúria Metropolitana. Após o evento, o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Peruzzo, segue para a Catedral Basílica de Curitiba, onde irá presidir a missa da Quarta-feira de Cinzas e abertura da quaresma, às 12 horas.

A Campanha da Fraternidade deste ano traz como tema “Fraternidade e Fome” e o lema bíblico inspirador “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16). Pela terceira vez o tema da fome será tratado em uma CF pela Igreja no Brasil. Diante do agravamento da segurança alimentar e nutricional no contexto nacional, o tema foi escolhido logo depois do 18º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife, entre os dias 11 a 15 de novembro de 2022, sob o tema “Pão em todas as mesas”.

Também nesta quarta, o Santuário Santa Rita de Cássia, no Hauer, inaugura um novo monumento em honra à padroeira. A ação integra o projeto de revitalização do templo e coincide com o Dia Devocional da Santa das Causas Impossíveis. Com o nome de Santa Rita na Pedra da Oração, a escultura ficará instalada no Jardim Roccaporena.