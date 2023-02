(José Fernando Ogura/SMCS)

Para celebrar a nova marca da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), a estufa do Jardim Botânico será iluminada com as cores da logo a partir desta terça-feira (14/2) até a Quarta-feira de Cinzas (22/2).

A Marca Brasil foi concebida para valorizar o colorido da identidade do Brasil. Desde a concepção, adota o verde das florestas; o amarelo do sol, da luz e das praias; o azul do céu e das águas; o vermelho das festas populares, e o branco da vestimenta e da religião popular.

A iluminação do Botânico faz parte de uma campanha nacional de lançamento da Embratur e diversos monumentos do país serão iluminados com o mesmo padrão de cores. A Prefeitura de Curitiba, através do Instituto Municipal de Turismo, também aderiu a campanha.

“O turismo gera emprego e renda para o povo brasileiro. Entusiasmado, felicito a Embratur pela nova marca”, declara Rafael Greca, prefeito de Curitiba.

Mirando o mercado internacional

O lançamento marca a retomada do Plano Aquarela, lançado em 2004, quando o plano de Marketing Turístico Internacional serviu para impulsionar a chegada de estrangeiros e a consequente ampliação da entrada de divisas. A antiga logomarca foi utilizada como Nation Brand entre 2005 e 2019, a “Marca Brasil”.

Para este lançamento, a Embratur atualizou a imagem e divulgou um manual especial para todos que trabalham com a Marca Brasil em seus negócios e eventos. CLIQUE AQUI para baixar o manual.

O novo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, conta que o foco da atual gestão é recuperar a imagem do Brasil no exterior para atrair mais turistas, trazer investimentos e criar empregos no país.

“É um símbolo que marca a reconstrução do Brasil. Ela é um recado para o mundo, de que o país da sustentabilidade, da diversidade e do respeito está de volta. A marca está conectada com um Brasil que respeita e valoriza a diversidade de nosso povo, e um Brasil que tem compromisso em conservar nossa biodiversidade e avançar na neutralização das emissões de carbono”, destaca Freixo.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, destaca que Curitiba é o terceiro destino mais procurado pelo público estrangeiro no segmento de negócios e eventos.

“Curitiba vem se fortalecendo no setor turístico de lazer e negócios, tanto no mercado nacional, quanto internacional. Conquistamos voos internacionais que nos conectam diretamente com a Argentina e o Chile”, comemora Turra.

A ação de lançamento e iluminação dos monumentos foi coordenada junto aos municípios pela Associação Nacional dos Secretários e Diretores Municipais de Turismo (Anseditur). A marca voltará a ser usada em publicações de turismo e por todo o trade turístico: companhias aéreas, operadoras e agências de viagem, hotéis e pousadas, além dos mais diversos eventos no Brasil e no mundo.