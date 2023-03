Daniel Castellano / SMCS

Mais uma oportunidade para quem chegou aos 40 anos ou mais e quer se manter conectado com as novas demandas do mercado de trabalho. O programa Empregotech 40+ abre, nesta quarta-feira (29/3), as inscrições para os cursos de Tecnologia da Informação (TI).

Os cursos são ofertados gratuitamente, com aulas online e presenciais, em uma parceria da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação com a Minsait/Indra. As inscrições podem ser feitas pelo site do Programa Bom Negócio até 25 de abril. O início das aulas está previsto para o final de abril.

São 150 vagas para cursos de Java (40 horas/aula) e de Low Code (20 horas/aula), ambos online e com instrutor aos sábados. Os cursos fazem parte do programa Digital Innovation Hub, da Minsait. Em Curitiba, os cursos formam o Empregotech 40+.

“Assim como temos no 1º Empregotech para formar e aumentar a empregabilidade de jovens no mercado da inovação e tecnologia, o Empregotech 40+ chega para ofertar a transição de carreira e a oportunidade de retornar ao mercado, na área de tecnologia, a quem já passou dos 40 anos”, diz a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi.

Os cursos

A parceria foi firmada pelo prefeito Rafael Greca durante o Smart City Curitiba Expo 2023 para ofertar às pessoas com 40 anos ou mais a oportunidade de ingressar na área da Tecnologia da Informação (TI), ter progressão na carreira ou adquirir novas competências para melhorar sua empregabilidade.

Podem se inscrever para as 150 vagas todas as pessoas interessadas, em especial, os da faixa dos 40 anos que estão buscando a transição de carreira.

O ciclo de formação tem duração de até três meses, a depender da trilha de aprendizado, e contará com capacitação guiada, treinamento em classes virtuais e presenciais, e avaliações, com certificação àqueles que concluírem o curso.

A Minsait é a empresa da Indra líder em transformação digital e Tecnologia da Informação. A Indra é uma das principais empresas globais de tecnologia e consultoria.