Franklin de Freitas

Curitiba amanheceu nesta quinta-feira (20) com céu azul e a menor temperatura do ano até agora: os termômetros marcaram mínima de 9ºC. Esta quinta tende a ser fria não apenas na Capital, mas em todo o Paraná. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), contudo, é mais benevolente para este feriadão, de sexta-feira (21) a domingo (23).

Nesta quinta, houve amanhecer gelado em várias cidades do Paraná. A massa de ar frio se estabelece sobre a Região Sul e deixa as temperaturas mais baixas. O resfriamento atinge praticamente todo o Estado, mas é no Centro-Sul que são esperados os valores mais baixos nos termômetros; inclusive, há possibilidade de formação de geadas fracas. Predomínio de sol ao longo do dia, porém não esquenta muito na ‘metade sul”. Em Curitiba, a temperatura máxima chega a 18ºC.

Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, o tempo segue estável no Paraná. O frio perde intensidade em parte do Estado, entre as áreas mais ao norte e oeste. No entanto, a tendência é de temperaturas ainda baixas entre o centro e leste do Estado. Predomínio de sol ao longo do dia. A partir da noite a nebulosidade aumenta entre a RMC e o Litoral. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 8ºC e 17ºC.

O fim de semana (sábado, 22, e domingo, 23) serão um pouco mais quentes e com céu estável, sem nuvens. No sábado, as temperaturas variam entre 14ºC e 21ºC. No domingo, entre 14ºC e 19ºC.