Valquir Aureliano

Segunda-feira, 13 de fevereiro, amanheceu sem chuvas mas em meio a um forte nevoeiro. As 6 horas, a temperatura era amena e os termômetros marcavam 18,5ºC.

Para a tarde, a previsão é de calor de 26ºC, segundo previsão do Sistema Tecnológico de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A nebulosidade esteve presente em todo o Paraná. A regiões mais ao norte e nordeste do estado foi onde houve mais neblina.

Não há chuvas significativas, mas alguns pontos de chuva bem fraca, mais próximo da divisa com São Paulo entre o Norte Pioneiro e Campos Gerais. Nos demais setores, poucas nuvens e tempo estável.

Dia amanhece sem chuvas significativas no Estado. Restrição de visibilidade em vários setores. Teremos mais um dia de tempo abafado no Paraná, com chuvas rápidas e localizadas a partir da tarde.