Daniel Castellano/SMCS

Com a chegada de novo lote de 32 mil doses da vacina anticovid bivalente, Curitiba convoca novo grupo de idosos para a vacinação a partir de quarta-feira (8/3). A vacina bivalente é indicada para as pessoas que tomaram pelo menos duas doses da monovalente e com 120 dias ou mais da última aplicação.

O grupo de convocados recebe mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, de acordo com o cronograma definido:

Quarta-feira (8/3) – Nascidos até 1939

Quinta-feira (9/3) – Nascidos até 1940

Sexta-feira (10/3) – Nascidos até 1941

As vacinas estão disponíveis nas Unidades de Saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. (Veja os endereços no site Imuniza já Curitiba)

O novo grupo convocado soma cerca de 14 mil idosos entre 84 e 81 anos. No sábado (4/3), quando começou a vacinação bivalente para idosos nascidos até 1938, somente 1.383 pessoas procuraram os pontos de aplicação da capital.

“É hora de chamar as famílias para mais uma etapa da vacinação anticovid e para ampliar a proteção dos cidadãos curitibanos. Recebemos os imunizantes atualizados e temos capacidade de vacinar o público-alvo em nossas unidades de saúde com tranquilidade. Basta comparecer seguindo o cronograma divulgado”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

A vacina anticovid bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 120 dias ou mais depois da última vacina anticovid aplicada.

Saúde divulga cronograma de vacinação bivalente para imunossuprimidos em Curitiba

Levantamento da Central de Vacinas da SMS mostra que mais de 100 mil curitibanos não retornaram para receber a segunda dose da vacina da covid-19, uma taxa de abandono de 5,69%.

Pessoas do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde que não completaram o esquema vacinal primário, com as duas primeiras doses da vacina anticovid, não podem receber a vacina bivalente. Nesse caso, é necessário tomar a segunda dose recomendada, aguardar os 120 dias depois da aplicação para então poder receber a dose da bivalente.

A Secretaria Municipal da Saúde mantém a aplicação da vacina anticovid nas unidades de saúde da capital. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Quem não se vacinou na época da convocação para seu grupo etário, pode receber a dose a que tem direito de segunda a sexta, das 8h às 17 h.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.