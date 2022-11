Filhotes órfãos de cachorro-do-mato ganharam novo lar no Zoo de Curitiba. Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

Curitiba antecipou o 5º Dia Nacional de Urubuzar e começou, nesta sexta-feira (11/11), a sensibilizar estudantes da Prefeitura sobre a importância de diminuir a velocidade nas estradas para evitar atropelamentos de animais silvestres. A campanha de sensibilização ocorrerá de 12 a 19 de novembro em 48 locais do Brasil.

Os personagens da Família Folhas estarão no Museu de História Natural, neste sábado (12/11), das 10h às 15h, na programação organizada para o público em geral, que coincidirá com o feriadão da Proclamação da República. Fifo e Folheco chegam às 14h.

Na segunda-feira (14/11), no Parque Barigui, haverá uma blitz educativa das 10h às 14h. Os dois representantes da Família Folhas estarão no local às 11h.

Na terça-feira (15/11), das 10h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, o palco da ação será o estacionamento do Zoológico, que estará sinalizado com faixas e banners. Fifo e Folheco chegarão às 10h30. Além deles, as atrações ficarão por conta da distribuição de materiais educativos e de uma barraca com exemplares de animais taxidermizados. Quem baixar o aplicativo da campanha, ganhará materiais exclusivos da ação.

As atividades de educação ambiental sobre o tema serão encerradas quinta-feira (17/11), durante todo o dia, no Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná). A Prefeitura mantém um convênio com o órgão sobre manejo de fauna.

Vítimas

Exemplos da importância da campanha estão, hoje, no Zoológico. São as onças Juma e Mali e os cachorros do mato Faísca, Fumaça e Fuligem.

As duas primeiras foram vítimas de atropelamento e os demais são órfãos de mãe atropelada. “Eles poderiam estar em vida livre se não tivessem passado por isso”, diz o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Édson Evaristo de Paula.

Entre os animais mais atropelados no Brasil e na Região Sul – e que podem ser vistos na exposição do Museu de História Natural – estão o cachorro do mato, gambá de orelha branca, tamanduá bandeira, tamanduá mirim, capivara, anu preto, urubu de cabeça preta, coruja de igreja, gambá de orelha branca, cachorro do mato, graxaim do campo, pomba de bando, anu branco e coruja de igreja.

Urubuzando

Dia Nacional de Urubuzar é uma promoção do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE). A denominação da campanha é uma referência ao sistema de alerta de atropelamentos criado pela entidade, o Sistema Urubu, que tem um aplicativo para ser baixado em smartphones.

Segundo estimativas do CBEE, todos os anos, 475 milhões de animais silvestres morrem nas estradas brasileiras vítimas de atropelamento. As regiões Sudeste e Sul do país lideram as estatísticas com 56% e 29% dos atropelamentos, respectivamente. Os maiores casos de atropelamento acontecem com antas, lobos-guará, pumas (onças-pardas) e onças-pintadas.

Serviço: Urubuzando no feriadão

(Atividades abertas ao público)

Sábado (12/11, das 10h às 15h) – Museu de História Natural (Rua Prof. Benedito Conceição, 407)

Segunda-feira (14/11, das 10h às 14h) – Parque Barigui (acessos pela BR-277 e Avenida Cândido Hartmann )

Terça-feira (15/11, das 10h às 11h30 e das 13h30 às 15h30) – Zoológico (Rua João Micheleto, 1.500)