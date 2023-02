Hully Paiva/SMCS

Os bebês de 6 meses a 2 anos completos que iniciaram a imunização anticovid em novembro de 2022 já podem receber a 3ª dose do imunizante para completar o primeiro ciclo vacinal preconizado. Os pais ou responsáveis devem verificar a data para retorno a um ponto de vacinação no Saúde Já Curitiba (site ou aplicativo), acessando a aba “Carteira de Vacinação”, no item “Próximas Vacinas”. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira.

A data para a aplicação da 3ª dose vai depender de quando a criança recebeu a 2ª – o intervalo entre as duas doses é de 56 dias. Caso a data prevista para a 3ª dose já tenha passado, a informação no Saúde Já pode estar na aba “Pendentes”.

“Na primeira fase de imunização dos bebês contra a covid apenas 3% de nosso público de 6 meses a 2 anos completos foi vacinado, devido ao baixo número de doses recebidas. Agora é importante que os pais completem o ciclo vacinal com a 3ª dose, garantindo a proteção adequada aos curitibinhas”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

A aplicação da 3ª dose nos bebês não precisa ser agendada, visto que os pais já têm a informação sobre o intervalo entre as três doses no aplicativo Saúde Já Curitiba; diferente da situação dos bebês e crianças entre 6 meses e dois anos incompletos que estão iniciando agora o ciclo vacinal anticovid. Para esse público, o agendamento é necessário para reduzir a perda de doses e evitar filas nos pontos de vacinação, além de garantir mais conforto e segurança para as famílias e equipes.

A vacina será aplicada das 8h às 17h, em dez unidade de saúde da cidade (veja os endereços abaixo ou no site Imuniza Já Curitiba)

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, as unidades de saúde de Curitiba também ofertam vacinas do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Orientações

No dia da vacinação, além da certidão de nascimento do bebê, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que está acompanhando a criança, além de ter o cadastro no Aplicativo Saúde Já Curitiba.

As crianças que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso das que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Pontos de vacina anticovid para bebês

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara