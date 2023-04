Ricardo Marajó/SMCS

Curitiba vai começar a testar um ônibus 100% movido a gás natural a partir desta segunda-feira (17). O veículo vai rodar na linha Cabral/Portão em período de testes por 30 dias. A linha Cabral/Portão transporta 10 mil pessoas por dia útil, com uma frota de 12 veículos que percorrem 26 quilômetros de itinerário. O ônibus a gás se somará a essa frota e vai funcionar entre os horários dos ônibus convencionais da linha.

A iniciativa do ônibus movido a gás se junta aos testes de ônibus elétricos que começaram no ano passado e fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Os projetos do Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste estão dentro da busca por uma mobilidade menos poluente.

O ônibus movido 100% a gás, da fabricante Scania, já vinha sendo testado desde o dia 3 de março na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Compagas, o gás natural, mesmo sendo de origem fóssil, é menos poluente que os combustíveis líquidos em razão de sua queima mais limpa, com menos fuligem e menor geração de dióxido de carbono (CO2), um dos principais gases de efeito estufa (GEE).

Em comparação com o diesel, o veículo movido a gás natural pode emitir até 20% menos CO2, já a redução de óxidos de nitrogênio (NOx) é de quase 90% e a de material particulado (partículas muito finas de sólidos ou líquidos poluentes) chega a 85%.

O modelo fabricado pela Scania é o padron K 280, com 14 metros de comprimento e capacidade para 86 passageiros. O ônibus é equipado com elevador para acessibilidade e espaço interno para cadeirantes.