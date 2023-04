( Hully Paiva/SMCS)

O Curitiba inicia, na próxima sexta-feira (28/4), testes com um ônibus elétrico da chinesa BYD no transporte coletivo. O modelo articulado vai circular, sem passageiros, pelas rotas das linhas Interbairros II, Inter 2 e no Eixo Leste/Oeste.

A avaliação marca o início da série de testes técnicos com veículos elétricos que vão servir de base para o plano de eletromobilidade do município. O teste terá duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por um período de até 30 dias.O edital de chamamento público já conta com seis empresas cadastradas – além da BYD, Eletra, Volvo, Mercedes, Higer e Marcopolo farão testes – e oito veículos que serão testados até outubro.