A partir deste sábado (4/3), Curitiba começa a aplicar a vacina bivalente em idosos nascidos até 1938, que já tenham recebido pelo menos as duas primeiras doses da vacina anticovid.

Serão 14 pontos de vacinação no sábado, das 9h às 15h (veja os locais). De segunda-feira (6/3) em diante, a vacina bivalente estará disponível para o público de nascidos até 1938 em todas as unidades de saúde da capital.

Curitiba tem cerca de 14 mil idosos nascidos até 1938.

A vacina anticovid bivalente é uma versão atualizada dos imunizantes já existentes contra a covid-19 e oferece uma proteção ainda maior contra as novas variantes da Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses. Também é necessário respeitar o intervalo de 120 dias ou mais depois da última vacina anticovid aplicada.

“A abertura da vacinação bivalente no sábado tem o objetivo de facilitar o acesso das famílias que têm idosos nascidos até 1938, inclusive com a possibilidade de aplicação dentro dos veículos para aqueles com dificuldade de locomoção”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Drive-thru

Somente o Distrito Sanitário Matriz vai utilizar a modalidade de vacinação no sistema drive-thru neste sábado, na Rua Nunes Machado, entre a Avenida Iguaçu e a Avenida Getúlio Vargas (Praça Ouvidor Pardinho). A única vacina disponível no sistema drive-thru será a bivalente, destinada ao público-alvo convocado – nascidos até 1938.

Os idosos que receberam as duas primeiras doses da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba para ter direito à bivalente. (Saiba como atualizar)

Nos demais pontos de imunização, as equipes das Unidades de Saúde poderão aplicar a vacina bivalente dentro do carro para os idosos que têm dificuldade de locomoção. Nesse caso, a família deve estacionar o veículo e solicitar a aplicação.

A Secretaria Municipal de Saúde começou a vacinação bivalente no dia 27 de fevereiro com a aplicação em idosos acamados com 70 anos ou mais, moradores de ILPI e indígenas. Esses grupos não precisam ir até os pontos para se vacinar. As equipes das unidades de saúde agendam a aplicação nas residências e nas instituições.

O escalonamento da vacinação por faixa etária é feito de acordo com o envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde. Com a chegada de novos lotes, será divulgada a convocação de outros grupos.

Orientações para receber a vacina

O público convocado para o reforço com a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Atualização cadastral

As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que a o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr,gov.br.

Pontos de Vacinação

Durante a semana, a vacina bivalente vai estar disponível para os idosos nascidos até 1938 em todas as Unidades de Saúde de Curitiba, das 8h às 17h (veja os endereços no site Imuniza Já Curitiba)

Pontos de Vacinação Bivalente – sábado, 4 de março, das 9 às 15 horas

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão



Unidade de Saúde Tapajós

Rua André Ferreira de Camargo, 188 – Xaxim

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto



Unidade de Saúde Barreirinha

Rua Santa Gema Galgani, 353 – Barreirinha

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia



Unidade de Saúde Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Campo Alegre

Avenida das Industrias, 1749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Matriz

Praça Ouvidor Pardinho

*a vacinação será feita no sistema drive-thru, na rua Nunes Machado, entre a av. Iguaçu e a av. Getúlio Vargas.

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra



Unidade de Saúde Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Rio Bonito

R. Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana