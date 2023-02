Valdecir Galor/SMCS –

Curitiba registrou em 2022 o menor número de adolescentes grávidas de sua série histórica, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desde 1998. Em 2022, 6% das gestantes da capital paranaense eram adolescentes (entre 10 e 19 anos), uma redução de 27,1% comparada a 2021, quando 6,6% das grávidas estavam nessa faixa etária.



O índice está abaixo da média nacional de 13,6% e estadual de 11,1%, segundo dados preliminares de 2021 disponibilizados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde.



A redução do número de adolescentes grávidas é resultado das ações desenvolvidas pela Rede Mãe Curitibana Vale a Vida, da Prefeitura de Curitiba. O índice de 6% é comemorado pelas equipes de saúde na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência (1º a 8 de fevereiro), instituída desde 2019 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.



Para a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, a prevenção da gravidez na adolescência é uma das prioridades da gestão municipal e envolve ações multisetoriais.