Agência Brasil

Com a previsão de chegada de novas doses de Pfizer Baby para o município de Curitiba hoje, a Secretaria Municipal da Saúde retoma a aplicação da 1ª dose da vacina anticovid para os bebês a partir desta quarta-feira (8/2). Como as doses são limitadas, a convocação precisará será escalonada. Neste primeiro momento, são chamados bebês de 6 meses até 1 ano, 11 meses e 29 dias. Nova convocação dependerá da disponibilidade de mais doses.+



“Com alegria retomamos a convocação dos curitibinhas bebês e pedimos que os pais atendam ao chamado e levem os filhos se vacinar. Vacinar é um ato de amor. Quem ama, vacina”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.



Para a vacinação do bebê, é preciso agendar atendimento pelo telefone 3350-9000 da Central Saúde Já Curitiba, que funciona todos os dias, das 8h às 20h. A vacinação começa na quarta (8/2), mas já é possível marcar o horário a partir desta segunda-feira (6/2).



A vacina será aplicada das 8h às 17h, conforme o horário agendado, em dez unidade de saúde da cidade (veja os endereços abaixo ou no site Imuniza Já Curitiba), a partir de quarta-feira (8/2).