Vacinação vai de hoje até sexta-feira e depois retorna em janeiro (Jonathan Campos/AEN)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba inicia nesta segunda-feira (19) novo cronograma para a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid. Serão atendidos de forma escalonada os nascidos entre o segundo semestre de 1995 e primeiro semestre de 1997.

A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com o imunizante da Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço. Para receber a dose de reforço é preciso ter recebido a 3ª dose há 120 dias ou mais.

Nesta segunda, serão vacinados os nascidos no segundo semestre de 1995. Amanhã, será a vez de quem nasceu no primeiro semestre de 1996.

A convocação de novo grupo continua na quarta-feira, com os nascidos no segundo semestre de 1996. Na quinta-feira, serão vacinados os do primeiro semestre de 1997.

Na sexta-feira, as unidades oferecerão repescagem contínua para os já convocados anteriormente. E o chamamento de novos grupos para a 4ª dose serão retomados no início de janeiro.

Com as convocações realizadas até agora, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 atingirá pessoas com 25 anos, nascidas até junho de 1997.

A vacinação contra covid-19 acontece habitualmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 108 unidades de saúde. Consulte os endereços dos pontos de vacinação no site Imuniza Já.

Bebês

A Secretaria Municipal da Saúde iniciou no sábado (17) o agendamento para aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 nos bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos, que já completaram 21 dias da primeira dose do imunizante.

O agendamento é feito pela Central Saúde Já no telefone 3350-9000, que funciona de segunda a domingo das 8h às 20h. Poderão realizar o agendamento pais ou responsáveis por bebês de 6 meses de idade a 2 anos completos que tenham recebido a 1ª dose há 21 dias ou mais.

Embora o intervalo entre as doses definido pelo Ministério da Saúde (MS) seja de 28 dias, a bula do laboratório fabricante da vacina recomenda a 2ª aplicação no intervalo entre 21 e 28 dias.

“Devemos otimizar o uso de cada dose recebida e evitar qualquer possibilidade de perda, com o agendamento é possível ter esse controle”, explicou a superintende de gestão da SMS, Flávia Quadros.

A aplicação da vacina começa hoje. Para aqueles que tiverem dificuldade com o agendamento, haverá a opção de busca direta pela vacina em uma das dez unidades de saúde que estão realizando a vacinação dos bebês das 8h às 17h.

Suspenso

Por falta de recebimento de nova remessa de imunizante Pfizer baby o agendamento para os bebês que ainda não receberam a 1ª dose está temporariamente suspenso.

Em 2 de dezembro a SMS já havia suspendido novos agendamentos de bebês sem comorbidades. A última convocação foi dos nascidos até 31 de dezembro de 2020.

Até o momento Curitiba recebeu do Ministério da Saúde apenas um lote de imunizantes anticovid destinado para bebês de 6 meses a 2 anos completos, no dia 11 de novembro.

Paraná e Curitiba têm tendência de aumento de casos de SRAGs

De acordo com dados mais recentes do Infogripe, a Fiocruz, o Paraná está tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Curitiba também está na mesma situação, com probabilidade de 95% de aumento de casos.

O Paraná registrou 1.560 novos casos de Covid e nenhuma morte, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (1112), novembro (439), maio (1),

fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) e novembro (1) de 2020.

A gora, o Paraná soma 2.816.842 casos de Covid desde o início da pandemia. Foram também 45.376 mortos pela doença no período.

Os números da secretaria de Estado de Saúde apontam um alta na média móvel dos casos no últimos sete dias de 3.173 novos casos – um aumento de 28% em relação a 14 dias atrás. Em relação a média de mortes houve um recuo de 25% nos últimos 14 dias. A média móvel de sete dias foi de 4.