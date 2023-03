Gilson Abreu/AEN

A partir desta segunda-feira (20/03), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação da vacina bivalente contra a covid para todas as pessoas com 60 anos completos ou mais. O novo chamamento inclui mais 95 mil pessoas entre 60 e 64 anos. Já haviam sido convocados anteriormente 247.315 pessoas com 65 anos ou mais, mas apenas 51.191 compareceram até o momento, o equivalente a 20,7% do total.

Quem já foi convocado anteriormente e ainda não compareceu, deve procurar uma unidade de saúde o mais breve possível e colocar a situação vacinal em dia.

“É hora de alguns grupos se vacinarem novamente, de agregarmos essa nova camada de proteção à população mais vulnerável à covid-19”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

“A covid-19 ainda mata, em média, uma pessoa por dia em Curitiba, o que é muito preocupante. Normalmente, o perfil é o do idoso com comorbidade. Por isso, a importância de o público com 60 anos ou mais receber o reforço”, completa a secretária.

Com esse chamamento, a SMS completa a convocação de pessoas com 60 anos ou mais para a vacinação bivalente, determinada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Todos que forem completando 60 anos posteriormente, poderão procurar um ponto de vacinação e realizar a imunização após o seu aniversário.

A vacina bivalente estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

A SMS orienta a população para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

Para receber o reforço da bivalente é necessário, além de se enquadrar nos critérios de convocação do público, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação.

SAIBA ONDE SE VACINAR contra a covid no portal Imuniza Já

Acamados

Pessoas acamadas com 60 anos completos ou mais vão receber a vacina bivalente sem sair de casa.

Aqueles que são acompanhados pelo SUS ou já receberam anteriormente a vacina como acamados devem aguardar a visita de uma equipe das unidades de saúde.

Os acamados que não são acompanhados pelo SUS e se enquadram na faixa etária convocada devem indicar a condição pelo aplicativo Saúde Já Curitiba. Na tela inicial, basta clicar na aba “Paciente Acamado” e selecionar o paciente indicado.

A SMS continua vacinando também indígenas e moradores de instituições de longa permanência diretamente nos locais. Também já foram convocados os imunossuprimidos e as gestantes e puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto) com 12 anos ou mais.

Bivalente

A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.

“Essas vacinas são consideradas mais atualizadas e, por isso, mais eficazes. Elas reduzem a probabilidade de quadros graves e mortes porque protegem contra a Ômicron e suas subvariantes, que estão circulando no momento”, explica o diretor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

Orientações para receber a vacina

O público convocado para o reforço com a vacina bivalente recebe uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Atualização cadastral

As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br.

Públicos convocados para reforço com a bivalente em Curitiba