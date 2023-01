Franklin de Freitas

Temporais localizados seguiram atuando em alguns pontos do oeste, noroeste e sudoeste do Paraná neste sábado (21). Nas demais regiões paranaenses, algumas áreas de chuva bastante isoladas também ficaram ativas, mas em sua grande maioria sem raios associados. O maior volume de chuva registrado até o fim da tarde foi sobre Foz do Iguaçu, com 26,6 mm.

Em Curitiba, o dia começou com nuvens, mas o sol apareceu de tarde e deixou o dia agradável na Capital. As temperaturas ficaram mais altas e estavam acima de 26°C antes das 18 horas.

No domingo (22), o deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Sul do País, volta a aumentar a instabilidade atmosférica nas diversas regiões do Paraná. Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, são previstas entre a madrugada e manhã nas regiões oeste, sudoeste, sul e noroeste do estado. Ao longo do dia, as pancadas de chuvas avançam para as demais regiões paranaenses. As condições para temporais voltam a ficar elevadas em todo estado.

Em Curitiba, a previsão do Simepar é de possibilidade de chuva na parte da tarde. A temperatura máxima pode chegar aos 28°C.

A próxima semana deve variar dias de chuva (segunda e terça) e outros com tempo mais estável (quarta, quinta e sexta).