Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

O Paraná ainda está em alerta para chuvas intensas nesta terça-feira (18). Os avisos da meteorologia mostram chuva volumosa para várias regiões. Em Curitiba, o dia também deve ser chuvoso, segundo a previsão do Simepar. As temperaturas começam a cair.



Mas, ainda segundo a previsão, nesta quarta-feira (19) o tempo fica mais firme e o sol aparece. Contudo, as temperaturas seguem em declínio, com oscilação entre 8 e 17 graus, com manhãs e tardes mais frias.

O feriado de Tiradentes tem a previsão de seguir na mesma tendência, sol e temperaturas mais baixas ao longo do dia.