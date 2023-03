Franklin de Freitas

A cobertura de nuvens impediu o aquecimento diurno mais pronunciado sobre boa parte da Grande Curitiba nesta segunda-feira (27), tanto que a temperatura máxima não ultrapassou os 21°C na Capital e a sensação foi de friozinho. No interior, o calor foi expressivo com máximas em torno dos 33°C no Noroeste e no Litoral na casa dos 27°C.

Nesta terça-feira (28), o tempo segue encoberto e assim as temperaturas mais uma vez não devem subir muito na Capital. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) era de máxima de 22ºC com mínima de 15ºC ao amanhecer. As marcas sobem na quarta-feira (29).