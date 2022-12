Curitiba não deve ter chuva na véspera de Natal, neste sábado (24), nem no Natal, neste domingo (25). Ao menos é o que diz a previsão do tempo para este fim de semana na Capital paranaense.

No sábado, tanto na região metropolitana de Curitiba quanto no Litoral, a expectativa é de muitas nuvens. No Litoral, há possibilidade de garoa/chuvisco de forma ocasional.

Para este sábado, Curitiba deve ter sol entre nuvens e temperaturas variando entre 14ºC (mínima) e 22ºC (máxima). O domingo deve ter sol entre nuvens e temperaturas entre 15ºC (mínima) e 24ºC (máxima) na Capital. O Simepar afirma que a chance de chover é de 0% nos dois dias.