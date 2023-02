Franklin de Freitas/Arquivo BP

Curitiba deve ter tempo instável neste fim de semana, com possibilidade de tempo nublado no sábado (25) e pancadas de chuva no domingo (26). Ao menos é o que diz o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

No sábado, a instabilidade atmosférica ainda predomina sobre as regiões paranaenses. Novamente, áreas de instabilidades provocam pancadas de chuvas isoladas, principalmente a partir da tarde. Uma nova frente fria se forma sobre o oceano na altura do Uruguai.

Para Curitiba, o Simepar projeta céu nublado neste sábado, com temperaturas entre 18ºC (mínima) e 27ºC (máxima). O domingo, por sua vez, estará sujeito a pancadas de chuva, com temperaturas entre 18ºC (mínima) e 25ºC (máxima). A chance de chover no domingo é de 98%, segundo o Simepar.