Moradores da Regional Bairro Novo serão os primeiros a poder buscar de árvores nativas mudas distribuídas gratuitamente pela Prefeitura. A distribuição do projeto 100 Mil Árvores para Curitiba começa na próxima segunda-feira (23/1), às 14h, na Rua da Cidadania do Bairro Novo. As outras nove regionais fazem as entregas até a terça-feira (31/1) – o cronograma completo pode ser conferido abaixo.

Ao todo, o Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria de Meio Ambiente disponibiliza 10 mil mudas como parte dos esforços de chegar aos 330 mil plantios na comemoração dos 330 anos de Curitiba, em 29 de março. Os munícipes podem escolher entre espécies como araçás, aroeiras-vermelhas, dedaleiros e ipês.

O incentivo à ampliação dos plantios na cidade também é parte das ações do Curitiba Viva Bem, uma série de políticas públicas voltadas à saúde e qualidade de vida da população.

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Por que plantar?

A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, por isso, é grande aliadas nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre.

Confira mais ações sustentáveis que você pode fazer pela cidade e pelo planeta no site da Família Folhas.

Onde buscar a sua muda?

Segunda-feira (23/1)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

Terça-feira (24/1)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

Quarta-feira (25/1)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 9h)

Quinta-feira (26/1)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 14h)

Sexta-feira (27/1)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

Segunda-feira (30/1)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 9h30)

Terça-feira (31/1)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

*A distribuição vai até o fim dos estoques

