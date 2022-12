A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga novo cronograma para a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid. Na próxima semana serão atendidos de forma escalonada os nascidos entre o primeiro semestre de 1993 e primeiro semestre de 1995.

Na segunda-feira (12/12), serão vacinados os nascidos no primeiro semestre de 1993. Na terça-feira (13/12), será a vez de quem nasceu no segundo semestre de 1993.

A convocação de novo grupo continua na quarta-feira (14/12), com os nascidos no primeiro semestre de 1994. Na quinta-feira (15/12), serão vacinados os do segundo semestre de 1994. Na sexta-feira (16/12), poderão receber a vacina os nascidos no primeiro semestre 1995.

Com essas convocações, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 atinge pessoas com 27 anos ou que completam essa idade até o fim deste ano. Para receber a dose de reforço é preciso ter recebido a 3ª dose há 120 dias ou mais.

A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com o imunizante da Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.

Novas convocações dependerão da disponibilidade e do envio de mais doses ao município.

Horário de atendimento

A vacinação contra covid-19 acontece habitualmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 106 unidades de saúde. Com o andamento da Copa do Mundo, o atendimento poderá sofrer alterações de horários em dias de jogo da seleção brasileira. Consulte os horários no site Imuniza Já.

Orientações para receber a vacina

Os novos convocados recebem uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Nova convocação para 4ª dose da vacina anticovid

Públicos já convocados anteriormente para a vacinação anticovid

Aqueles já chamados e que não puderem comparecer nas datas estipuladas, podem procurar as unidades de saúde, na chamada repescagem contínua.

1º dose

Pessoas com 3 anos completos ou mais

Bebês de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades podem agendar pela Central Saúde Já Curitiba, pelo telefone 3350-9000, enquanto houver doses

Bebês menores de 3 anos, nascidos até 31 dezembro de 2020, que já estão agendados (novos agendamentos estão temporariamente suspensos)

2º dose

Pessoas com 3 anos completos ou mais

1º reforço

Pessoas com 12 anos completos ou mais

2º reforço

Imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com qualquer marca na 1ª dose

Pessoas nascidas até o 2º semestre de 1992, vacinadas com Astrazeneca, Pfizer ou Coronavac na 1ª dose

3º reforço

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com qualquer marca na 1ª dose do início do esquema vacinal e para pessoas com 40 anos ou mais ou que sejam profissionais da saúde e tenham sido vacinadas com Janssen na 1ª dose

Pessoas nascidas até o 2º semestre de 1992, vacinadas com Janssen na 1ª dose

4º reforço

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais com a 1ª dose da Janssen

Importante: Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte. Veja mais detalhes nos quadros de esquemas vacinais.