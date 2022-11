Capital teve saldo positivo de mais de 38 mil vagas (Sandra Lima)

Curitiba gerou 38.584 empregos com carteira assinada de janeiro a outubro de 2022, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho. A cidade foi a quinta do país em número de empregos gerados, atrás de São Paulo (210.707), Rio de Janeiro (92.911), Brasília (50.764) e Belo Horizonte (46.787).



O saldo nos dez meses foi gerado por um total de 440.546 contratações e 401.962 demissões no período. Em outubro, o saldo foi positivo em 2.609 vagas, resultado de 40.167 contratações e 37.558 demissões.



No acumulado do ano, o setor de serviços foi o campeão de vagas, com a abertura de 32.037 novos empregos. O comércio veio em segundo lugar, com 2.820, a indústria em terceiro, com 2.708, seguida por construção, com 936, e agropecuária, com 83 novas vagas. Curitiba gerou, sozinha, 26% das vagas do Paraná.



Paraná — O Paraná teve saldo positivo de 10.525 empregos em outubro, o terceiro estado que mais gerou empregos no mês. Com o resultado, já soma 147.955 empregos gerados em 2022, se consolidando como o maior empregador da região Sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).



No acumulado do ano, foram 1.497.659 contratações contra 1.349.704 demissões. No acumulado do ano, o Paraná fica atrás apenas dos estados mais populosos do Sudeste: São Paulo (657.617), Minas Gerais (219.746) e Rio de Janeiro (177.202). Além disso, o resultado é superior à soma do resultado dos sete estados da região Norte no período.