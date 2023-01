Albari Rosa/AEN

As festas de final de ano movimentaram muito as economias das cidades e o mercado de turismo devido a retomada dos eventos para celebrar o ano novo, além da sazonalidade já em alta dado ao período de férias e recessos. A ClickBus, maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil, bateu o seu recorde histórico de vendas no dia 20 de dezembro, com a geração de mais de R$ 7,3 milhões, em vendas de passagens.



Os dez destinos mais vendidos foram, pela ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Praia Grande (SP), Curitiba, Campinas (SP), Santos (SP), Belo Horizonte, Florianópolis, Guarujá (SP) e Salvador.