(Divulgação)

Curitiba vai receber de 5 a 7 de maio o campeonato Sul-Brasileiro de Taekwondo, que vai contar com a participação de 500 atletas e movimentar a economia e a rede hoteleira da capital paranaense.

A confirmação aconteceu na manhã desta quarta-feira (1/3) em reunião entre o secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pjak Jr, com o técnico da seleção brasileira de Parataekwondo e dirigente da Federação Paranaense de Taekwondo Rodrigo Ferla.

Novo local de treinamento

No encontro, também foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Smelj e a Federação Paranaense de Taekwondo para beneficiar atletas e paratletas da modalidade. A partir de abril, o Centro de Esporte e Lazer Xaxim/Vereador João Derosso, que capacita profissionais e treina atletas paralímpicos desde a base até o alto rendimento, também vai oferecer treinamentos especializados da modalidade, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro.

Também ficou acordada a realização de festivais esportivos da modalidade no primeiro e segundo semestres de 2023.

“Essa parceria é mais uma que a Prefeitura faz para ampliar o desenvolvimento de atletas nas mais diversas modalidades. Agora no taekwondo e no parataekwondo, também vamos conseguir descobrir novos talentos. Esporte é vida e saúde para todos, para pessoas com ou sem deficiência”, afirmou o secretário Pijak Junior.

A arte marcial sul-coreana, que é modalidade olímpica, a partir de agora também fará parte do Escola + Esporte = 10, programa que envolve mais de sete mil crianças e adolescentes em atividades no contraturno escolar.

“Esse é um programa que nos enche de orgulho e a cada ano que passa buscamos aumentar o número de crianças atendidas. Com a inclusão do taekwondo, o programa cresce ainda mais e alimenta o futuro esportivo de nossa cidade”, concluiu Pijak.