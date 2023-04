Fernando Zequinão

O estilo argentino de grelhar carnes ganha o toque de alta gastronomia do Marcondes Cozinha Autoral com o novo evento da casa. O Festival da Parrilla acontece a partir desta segunda-feira (17/04) com uma sequência completa que celebra pratos grelhados. São quatro escolhas de prato principal, que celebram desde carne bovina até polvo. Entrada, prato principal e sobremesa saem a R$ 159,90 por pessoa.

Bastante popularizado principalmente na Argentina, mas também difundido no Uruguai, o sistema de grelhas móveis da Parrilla tem conquistado o público brasileiro. A principal diferença é que a parrilla tem a grelha separada do fogo, afastando a primeira queima de carvão e valorizando o sabor. A gordura cai na brasa, promovendo uma fumaça que ajuda a aromatizar a própria carne.

A sequência do Marcondes começa com a entrada: o Steak Tartar a moda Marcondes é preparado com aioli de mostarda dijon e folha de arroz crocante. São quatro escolhas de prato principal, todos preparados na parrilla. Valorizando o histórico argentino do preparo, o Assado de tiras de Angus é apresentado com salada de batatas e farofa crocante de ovos. Já o Denver Steak conta com batatas confitadas, pesto de ervas e farofa cítrica.

Outra pedida é a Porchetta pururuca acompanhada de salada morna de espinafre, rúcula e milho assado com manteiga de tomilho. Fãs de frutos do mar podem aproveitar o Polvo grelhado na parrilla, servido com arroz caldoso de linguiça artesanal. Encerrando a sequência, a sobremesa tem Crepe de Dulce de leche brûlée. A sequência sai a R$ 159,90 por pessoa e pode ser saboreada até 15 de maio.

O Festival da Parrilla do Marcondes Cozinha Autoral começa nesta segunda-feira (17/04). O menu exclusivo de três etapas, com quatro opções de prato principal, sai a R$ 159,90 por pessoa. A casa abre de segunda a sábado para jantar, às 18h30, e para almoço de sábado, das 11h30 às 15h30. O Marcondes funciona na R. Recife, 220 – Cabral. Mais informações no perfil oficial do restaurante no Instagram (@marcondesrestaurante). Reservas por WhatsApp (41) 3205-4982.