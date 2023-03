Franklin de Freitas

O artista renomado internacionalmente André Mendes deve concluir, nesta terça-feira (28), a obra que pintou no imóvel da esquina das ruas Carlos de Carvalho e Visconde de Nácar. A cidade de Curitiba ganhou a obra em 2022, que é uma das maiores já produzidas pelo artista curitibano.



O painel gerou muita expectativa das pessoas que passaram pelo centro da cidade desde então. Agora, finalmente já se sabe o que vai funcionar no local. O restaurante Duq, de propriedade de Alexandre Abage, proprietário do imóvel, do premiado chef Felipe Miyake e do sommelier José Vinícius Chupil abre oficialmente ao público neste dia.



O mural de André Mendes tem 38 metros de comprimento por 10 metros de altura. O artista assinou uma exposição solo no Museu Oscar Niemeyer em 2022 e tem obras em coleções privadas na Europa e na Ásia. Além disso, criou esculturas gigantes no hotel de luxo Andaz Singapore e já expôs até no Centro Cultural Cloître des Billettes, um mosteiro desativado de 1427 no coração de Paris.