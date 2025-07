Inauguração do Hospital e Maternidade Luísa de Marillac (Divulgação/Ascom PMC)

Curitiba ganhou uma maternidade 100% SUS. Nesta segunda-feira (30) foi inaugurado o Hospital e Maternidade Luísa de Marillac, antiga maternidade Mater Dei. A nova estrutura passa de 73 para 149 leitos que serão destinados exclusivamente para o SUS.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, participou da inauguração do hospital, que passa a funcionar no prédio do antigo Hospital Vitória, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Os leitos serão usados no atendimento à Rede de Urgência do município, sendo 10 leitos de UTI adulto e 66 leitos de enfermaria clínica. Já a maternidade conta 55 leitos obstétricos, 18 complementares, salas cirúrgicas, salas de parto e espaço para exames, além do Pronto Atendimento para retaguarda às gestantes vinculadas à maternidade.

“Eu quero, em nome de Curitiba e dos curitibanos, agradecer esse presente para a nossa cidade. Aqui é um lugar de Deus, aqui é o cuidado da cidade. Abrir um hospital e maternidade aqui nessa região para nós também é muito importante”, disse Eduardo Pimentel.

Eduardo Pimentel lembrou o importante papel desempenhado pelo então Hospital Vitória, que foi incorporado à estrutura da Saúde municipal durante a pandemia de covid-19, e ajudou a salvar muitas vidas.

“No início da pandemia, em momentos difíceis, estrangulávamos os leitos da cidade e numa parceria importante, nós abrimos o Hospital Vitória para o atendimento na SUS Municipal. E como salvou vidas”, lembrou o prefeito.

“A vinda nossa aqui hoje é para agradecer. O Hospital e Maternidade Luísa de Marillac pode contar com a Prefeitura. Nós estamos juntos, lado a lado, para fazer funcionar, para fazer operar no seu dia a dia. Quantos curitibanos e paranaenses vão nascer aqui diariamente, que vão construir a nossa cidade, o nosso estado no futuro”, finalizou Eduardo Pimentel.

Hospital e Maternidade é referência para o Mãe Curitibana

O Hospital e Maternidade Luísa de Marillac é referência para a Rede Mãe Curitibana Vale a Vida e Rede Mãe Paranaense, atendendo as gestantes residentes em Curitiba e em outros municípios da Região Metropolitana conforme a pactuação estadual.

Desde que foi contratualizada com o SUS Curitibano, em 2008, a maternidade Mater Dei já realizou mais de 73 mil partos pelo SUS. Desde que foi criada em Curitiba, há 58 anos, foi responsável por mais de 230 mil nascimentos na cidade.

Para a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, o novo hospital é um presente para a cidade.

“Não tem nada mais gratificante hoje, à frente da Secretaria de Saúde, em ver a estrutura aberta para o SUS Curitibano. Quantas vidas mostraremos ao mundo aqui? Uma história que marca a vida de muitas e muitas famílias pela sua excelência, o seu amor e o seu cuidado, com uma equipe técnica e altamente qualificada, é um presente de Deus. Um presente de Deus para o SUS Curitibano”, declarou a secretária.