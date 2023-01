Ivo Lima

No ano em que comemora os 75 anos de atuação no Paraná, o Sesc PR amplia a oferta de ensino regular e inaugura em Curitiba o Colégio Sesc Paraná Ensino Fundamental e Médio. A oferta do Fundamental compreende do 1º ao 9º ano, com aulas em período integral. Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc e Senac as vagas são para o 1º ano, com atividades no período da tarde pelo menos um dia da semana.

As matrículas para o novo colégio estão abertas de acordo com a disponibilidade de vagas. Em cada turma de alunos pagantes do Ensino Fundamental o Sesc PR ofertará cinco bolsas integrais de estudo com material didático e uniforme inclusos. Para concorrer às vagas gratuitas os interessados para o Ensino Fundamental devem acessar o edital de seleção e se inscreve até o dia 18 de janeiro. Para o Ensino Médio, as inscrições terminam dia 19 de janeiro.

Atividades

Um dos diferenciais do Colégio Sesc Centro são as atividades que os alunos desenvolverão em sala de aula e carga horária estendida em língua inglesa, totalizando 15 aulas por semana.

Aos estudantes do Ensino Fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, no período matutino serão ofertadas disciplinas que compõem o currículo obrigatório. À tarde, haverá aulas de disciplinas diversificadas como robótica, iniciação esportiva, musicalização, informática e inglês.

Estrutura

O Colégio Sesc Centro está instalado no prédio da unidade Sesc Centro, na Rua Pedro Ivo, 755, que passou por um minucioso processo de restauro e reforma. As salas de aula são amplas e equipadas com recursos de multimídias modernos, a biblioteca conta com variado e qualitativo acervo de livros e periódicos. Os alunos terão à disposição laboratórios de informática e de ciências, com equipamentos de ponta; espaço maker, onde poderão realizar criações, experimentações e serem protagonistas na resolução de problemas; ginásio com quadra poliesportiva; refeitório e cantina. Todos os espaços contam com acessibilidade.

Proposta pedagógica

O diferencial do colégio é a proposta pedagógica que está embasada na construção de conhecimentos plurais e organicamente articulados, na concepção da compreensão de mundo e inserção social, na inclusão de todos e o direito às diferenças, na transdisciplinaridade no desenvolvimento do currículo escolar e no posicionamento ativo por parte dos sujeitos da relação pedagógica.

Além da equipe pedagógica, os estudantes contarão com o apoio de uma equipe multidisciplinar visando a formação integral.

Para mais informações sobre o colégio clique aqui. Para consultar a disponibilidade de vagas entre em contato pelo e-mail colegio.sesccentro@sescpr.com.br.