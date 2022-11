MERCADO AUMOMATICO MUFFATO (Franklin de Freitas)

O Grupo Muffato trouxe para Curitiba o primeiro supermercado 100% autônomo da América Latina. No loja, o consumidor pega o que quer, coloca na sacola e sai, simples assim: sem filas, sem caixas. Qualquer cliente pode baixar o aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e participar da experiência de compras inédita.



Ao entrar no mercado, o cliente aciona um QR code no app Muffato e passa pela porta eletrônica. A partir deste momento, tudo o que ele pegar das prateleiras ficará registrado no aplicativo. Se devolver nas prateleiras, a combinação de sensores também identificará e removerá o item da lista.

A loja fica na na avenida República Argentina, 1505.