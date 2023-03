Franklin de Freitas

A usina solar instalada sobre o aterro sanitário do Caximba, desativado em 2010, é um novo símbolo de Curitiba, conhecida como capital ecológica há vários anos. Ela foi inaugurada ontem, dia do aniversário de 330 anos da cidade. Com quase 8,6 mil painéis, a Pirâmide Solar do Caximba, instalada no bairro que está recebendo a maior intervenção urbanística recente de Curitiba, é a primeira usina solar em aterro sanitário da América Latina. Também faz parte de um conjunto de iniciativas do Curitiba Mais Energia, uma das estratégias da cidade para combater e mitigar as mudanças climáticas, por meio da produção de energia renovável, o que também resulta em economia aos cofres públicos. A energia gerada pelos módulos fotovoltaicos da Pirâmide Solar será injetada na rede de distribuição da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) e o valor é abatido da conta de energia do município. A economia estimada mensalmente é de 30% sobre o valor da conta de energia dos prédios públicos do município, o que pode representar, por ano, R$ 2,65 milhões.