José Fernando Ogura/SMCS

Foi inaugurado na quarta-feira (5/4) o Sistema de Alerta e Alarme de Prevenção de Desastres de Curitiba (Sisaa Prev). O evento ocorreu na Fazenda Urbana, no Cajuru, local que recebeu a primeira das dez estações meteorológicas que estão sendo implantadas na cidade.

O novo sistema, composto de dez estações meteorológicas adquiridas pelo município, permite uma coleta de dados mais precisa dos fenômenos climáticos. Com a nova tecnologia, a Defesa Civil amplia sua capacidade de prevenção de desastres e de proteção aos cidadãos.

“A Defesa Civil de Curitiba está preparada não só para aquilo que está acontecendo agora, mas para o futuro que a ciência está prevendo para o nosso planeta”, disse o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

A efetivação do Sisaa Prev é fruto do investimento de R$ 2 milhões – recursos do município e da Câmara Municipal.

Além da Regional Cajuru, outras nove irão receber o equipamento que irá ajudar a gerar dados para uma leitura dos microclimas locais da capital. Todas as informações serão compartilhadas e disponibilizadas no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), através de um termo de cooperação.