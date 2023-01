(Levy Ferreira/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba avança nos investimentos para se tornar referência nacional em Escalada Esportiva com a instalação da cobertura que vai abrigar três novos paredões da modalidade, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Nelson Comel, dentro do Parque Olímpico do Cajuru.



As obras iniciaram na última terça-feira (10/1), sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e vão cobrir uma área de 375 m², germinada ao ginásio do CIE. No novo espaço serão instalados, posteriormente, paredões para a prática das modalidades Speed, Lead e Boulder, categorias disputadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) que estarão presentes nos Jogos de Paris (2024).

“Além da cobertura metálica, vamos fazer o piso em concreto e a instalação de grades nas laterais, assegurando a estrutura necessária para esse novo espaço, adequado para a prática da escalada esportiva”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

A cobertura terá três alturas distintas (18m, 9,4m e 17,2m), para acomodar os paredões com as medidas oficiais das competições (15m categoria Speed e pelo menos 4,5m para a Boulder). O novo espaço formará uma espécie de arena de competição.

A previsão é que a construção do novo espaço coberto seja concluída em setembro e o investimento feito pelo município é de R$ 1,4 milhões.

Estrutura completa

Os três novos paredões vão possibilitar o treinamento em alto rendimento e para o ensino da escalada esportiva nas categorias Speed (velocidade, disputada em duplas, em que vence quem fizer o percurso do paredão 15 m de altura em menor tempo); Boulder (no paredão de 4,5 m, em que os atletas escalam todas as rotas possíveis dentro do tempo da prova) e Lead (em que vence o atleta que subir mais alto, no paredão de 15 m, dentro do tempo estipulado).



As novas estruturas somam-se ao paredão para Boulder já existente dentro do ginásio do CIE Nelson Comel, ampliando o potencial de Curitiba formar talentos esportivos nessa modalidade, além de se firmar como referência nacional para o treinamento de atletas de alto rendimento.



No espaço já existente, a Prefeitura de Curitiba oferece aulas de escala esportiva para iniciantes, para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, dentro do Programa Escola+Esporte+10, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ).

O Parque Olímpico

O complexo esportivo Parque Olímpico do Cajuru, no antigo Parque dos Peladeiros, conta com as pistas oficiais para a prática do ciclismo na modalidade BMX.



Desde 2017, o parque vem recebendo benfeitorias feitas pela Prefeitura, que transformou o local em um centro de formação esportiva especializada, além de espaço de lazer e atividade física para a população. Em 2018, o complexo passou a contar com o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Nelson Comel, que colocou no parque uma quadra poliesportiva coberta e pista de atletismo.



O complexo esportivo Parque Olímpico do Cajuru conta, ainda, com campos de futebol de areia, de rua e americano, quadra de futebol de salão, academia ao ar livre, área de treinamento de atletismo, um estádio municipal de beisebol e softbol, pista de caminhada e canchas de voleibol.